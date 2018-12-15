انت الان تتابع العمليات الخاصة تلاحق عناصر خطرة في الوراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٠ م

أرشيفية

شنت قوات الشرطة بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة الوراق بقطاع الشمال، بمشاركة مجموعات قتالية وضباط إدارات البحث الجنائي والمرور وشرطة المرافق وقوات الأمن، والأمن المركزي، في إطار خطة اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بمكافحة الجريمة في شتى صورها، وتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، خاصة بالطرق السريعة والمحاور والميادين الهامة ودوائر الأقسام والمراكز؛ لخلق الإحساس لدى المواطنين بالأمن؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وأسفرت الحملة التي ترأسها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، عن ضبط 3 قضايا حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، و8 قطع أسلحة بيضاء وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. وتمكنت الحملة التي ترأسها اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عمرو طلعت، رئيس المباحث