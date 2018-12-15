محمد النني ضمن 5 صفقات تنقذ هنري في الشتاء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ م
رشحت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، محمد النني لاعب خط وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، لينضم إلى كتيبة تييري هنري المدير الفني لنادي موناكو خلال سوق الانتقالات الشتوية، وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير نشرته بعنوان: «5 صفقات بسعر قليل يمكنهم أن يعززوا من قوة موناكو في الشتاء»، إن محمد النني سيشكل إضافة لكتيبة هنري، وأوضحت أن النني صاحب الـ26 عاما لاعب جماعي وأن عقليته تناسب موناكو بامتياز، وأشار التقرير إلى أن أوناي إيمري مدرب أرسنال لا يعتمد على اللاعب ولم يشركه قط في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».
وجاء بقية المرشحين الخمسة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» كالتالي: الفرنسي إيلاكيم مانجالا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والإيطالي ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وبلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي، والبرازيلي مالكوم مهاجم برشلونة الإسباني. وألمحت فرانس فوتبول إلى أن سعر
وجاء بقية المرشحين الخمسة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» كالتالي:
الفرنسي إيلاكيم مانجالا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والإيطالي ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وبلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي، والبرازيلي مالكوم مهاجم برشلونة الإسباني.
وألمحت فرانس فوتبول إلى أن سعر النني قد يصل إلى 15 مليون يورو مقارنة بمشاركاته وعقده الذي ينتهي في صيف 2022، علمًا بأن محمد النني شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري صنع خلالها هدفا.
يشار إلى أن صحيفة ذا صن البريطانية، ذكرت في وقت أن أرسنال مستعد للتخلي عن محمد النني لتمويل صفقة الإسباني الشاب بابلو فورنالس لاعب وسط فيا ريال الإسباني، حيث إن إيمري سيسمح له بالرحيل في حال تلقيه عرضًا يصل إلى 15 مليون إسترليني.
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