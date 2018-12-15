انت الان تتابع محمد النني ضمن 5 صفقات تنقذ هنري في الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٤ م

رشحت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، محمد النني لاعب خط وسط المنتخب الوطني ونادي أرسنال الإنجليزي، لينضم إلى كتيبة تييري هنري المدير الفني لنادي موناكو خلال سوق الانتقالات الشتوية، وقالت الصحيفة الفرنسية في تقرير نشرته بعنوان: «5 صفقات بسعر قليل يمكنهم أن يعززوا من قوة موناكو في الشتاء»، إن محمد النني سيشكل إضافة لكتيبة هنري، وأوضحت أن النني صاحب الـ26 عاما لاعب جماعي وأن عقليته تناسب موناكو بامتياز، وأشار التقرير إلى أن أوناي إيمري مدرب أرسنال لا يعتمد على اللاعب ولم يشركه قط في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وجاء بقية المرشحين الخمسة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» كالتالي: الفرنسي إيلاكيم مانجالا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي والإيطالي ماتيو دارميان مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وبلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي، والبرازيلي مالكوم مهاجم برشلونة الإسباني. وألمحت فرانس فوتبول إلى أن سعر