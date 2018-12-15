انت الان تتابع السيسي: قوائم الانتظار كلفتنا 1.2 مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن فكرة قوائم الانتظار بدأت منذ سنة، وعندما تحركنا لعمل التقييم كان العدد 17 ألف شخص، وانتهت وزارة الصحة وقتها من حصر 5 آلاف شخص وكان المتبقي 12 ألفا، وبدأنا العمل على هذه القائمة خلال 4 شهور وأثناء عملنا ارتفعت قوائم الانتظار إلى 50 ألفا، وكنا قد خصصنا مبلغا ماليا من وزارة الصحة، 300 مليون جنيه ووجهنا بأخذ مبلغ 300 مليون من صندوق (تحيا مصر) و600 مليون جنيه لباقي حالات قائمة الانتظار الـ 12 ألفا، وفوجئنا بأن العدد وصل إلى حوالي 50 ألفا، وأنا كنت وعدت الناس أن نحل مسائل قوائم الانتظار في مدة 3 سنوات".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية، اليوم السبت: "بعد الحصر وجدنا أن متوسط حالات قوائم الانتظار ستصل إلى 10 آلاف حالة في الشهر بما يعني 120 ألفا في السنة و360 ألفا في الـ 3 سنين، وهذا سيكون فوق طاقة أعبائنا المالية وقدراتنا الاقتصادية، والناس تنظر فقط للطعام والشراب، ولا تنظر إلى القضايا