وليد توفيق يعرض تاريخه السينمائي في «بغار عليكي»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبد الحميد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م
وليد توفيق
في العاصمة الأوكرانية كييف صور النجم وليد توفيق أحدث أغانيه "بغار عليكي" من ألحانه وكلمات أحمد ماضي، وقد أطلق وليد توفيق الأغنية منذ أيام على صفحته الخاصة بموقع يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة، وقد فاجأ وليد جمهوره بعرض مشاهد كثيرة من تاريخه السينمائي ووضع مشاهد مميزة من أفلامه مع ليلى علوي وآثار الحكيم وسعيد صالح وعدد آخر من المشاهد ضمن أحداث الكليب الذي قام بإخراجه زياد خوري. وقد قام وليد بتصوير أغنية أخرى في أوكرانيا وهي "تانجو" من ألحانه أيضا، ومن تأليف هاني عبد الكريم، ولكن لم يعلن عن موعد طرحها بعد.
ومن المعروف أن آخر ألبوم لوليد توفيق كان في عام 2010 وهو ألبوم لا "تعودني عليك"، وقد أعلن منذ فترة أنه سيكتفي بطرح أغان منفردة كل فترة، إلا أنه عاد وقرر أن يضم كل أغانيه المنفردة في الفترة السابقة في ألبوم مجمع، وذلك بعد طرح أغنية "تانجو". أغنية "بغار عليكي" يتعاون فيها وليد مع شركة لايف ستايلز
ومن المعروف أن آخر ألبوم لوليد توفيق كان في عام 2010 وهو ألبوم لا "تعودني عليك"، وقد أعلن منذ فترة أنه سيكتفي بطرح أغان منفردة كل فترة، إلا أنه عاد وقرر أن يضم كل أغانيه المنفردة في الفترة السابقة في ألبوم مجمع، وذلك بعد طرح أغنية "تانجو".
أغنية "بغار عليكي" يتعاون فيها وليد مع شركة لايف ستايلز ستوديوز والتي يتعاون معها منذ فترة في أغانيه الأخيرة "شو حلوة بيروت"، "الدنيا مشيا" "حبينا"، "روح" وغيرها، ويظهر في الفيديو كليب بدور العاشق الذي يريد أن يدعم حبيبته التي تعمل في عالم الفن، حيث نراه يدربها وينقل لها كل خبراته الطويلة في هذا المجال مع وجوده دائما إلى جانبها بسبب غيرته، ولهذا فهو يستعرض ذكرياته بالأفلام التي شارك فيها كممثل سينمائي، حيث أبرز المخرج مجموعة لقطات لأعماله السينمائية التي شكلت سيرة نجاحه على مر الزمن.
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