انت الان تتابع وليد توفيق يعرض تاريخه السينمائي في «بغار عليكي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبد الحميد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ م

وليد توفيق

في العاصمة الأوكرانية كييف صور النجم وليد توفيق أحدث أغانيه "بغار عليكي" من ألحانه وكلمات أحمد ماضي، وقد أطلق وليد توفيق الأغنية منذ أيام على صفحته الخاصة بموقع يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة، وقد فاجأ وليد جمهوره بعرض مشاهد كثيرة من تاريخه السينمائي ووضع مشاهد مميزة من أفلامه مع ليلى علوي وآثار الحكيم وسعيد صالح وعدد آخر من المشاهد ضمن أحداث الكليب الذي قام بإخراجه زياد خوري. وقد قام وليد بتصوير أغنية أخرى في أوكرانيا وهي "تانجو" من ألحانه أيضا، ومن تأليف هاني عبد الكريم، ولكن لم يعلن عن موعد طرحها بعد.

ومن المعروف أن آخر ألبوم لوليد توفيق كان في عام 2010 وهو ألبوم لا "تعودني عليك"، وقد أعلن منذ فترة أنه سيكتفي بطرح أغان منفردة كل فترة، إلا أنه عاد وقرر أن يضم كل أغانيه المنفردة في الفترة السابقة في ألبوم مجمع، وذلك بعد طرح أغنية "تانجو". أغنية "بغار عليكي" يتعاون فيها وليد مع شركة لايف ستايلز