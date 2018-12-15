انت الان تتابع في اليوم العالمي للشاي.. تعرف على أضراره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - شرب الشاي قد يجعل فقر الدم أسوأ في الأشخاص الذين يعانون من أنيميا بسبب نقص الحديد.. ويفضل تجنب شرب الشاي بعد الأكل مباشرة لأنه يبطئ من عملية امتصاص الحديد

يحتفل العالم اليوم 15 ديسمبر باليوم العالمي للشاي، وتم إطلاق الاحتفال بيوم الشاي العالمي في عام 2005 وتم تأسيسه من قبل عشاق المشروبات الذين أرادوا إنشاء منصة لترويج العلامات التجارية الخاصة بالمذاق. يعتبر الشاي واحدا من أهم المشروبات الأكثر شعبية في العالم، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد الماء، وله العديد من النكهات وطرق التقديم سواء الشاي الأسود أو الأخضر ساخنا أو باردا أو باللبن. ورغم أننا نسمع الكثير عن الفوائد الصحية للشاي فإن علينا أن نعرف الآثار الجانبية للشاي أيضا.

مم يتكون الشاي؟ الشاي الأسود هو منتج مصنوع من نبات Camellia sinensis يتم استخدام الأوراق والسيقان القديمة في صنعه، بينما الشاي الأخضر يصنع من الأوراق الجديدة لنفس النبات ولديه بعض الخصائص المختلفة ويحتوي الشاي على 2% إلى 4% من الكافيين مما يؤثر على التفكير واليقظة ويزيد من إدرار البول، كما أنه يحتوي

مم يتكون الشاي؟ الشاي الأسود هو منتج مصنوع من نبات Camellia sinensis يتم استخدام الأوراق والسيقان القديمة في صنعه، بينما الشاي الأخضر يصنع من الأوراق الجديدة لنفس النبات ولديه بعض الخصائص المختلفة ويحتوي الشاي على 2% إلى 4% من الكافيين مما يؤثر على التفكير واليقظة ويزيد من إدرار البول، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد الأخرى التي قد تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية. الآثار الجانبية للشاي

شرب كميات معتدلة من الشاي هو آمن للغاية بالنسبة لمعظم البالغين بينما شرب الكثير منه بمعدل أكثر من خمسة أكواب في اليوم غير آمن، حيث إن الكميات الكبيرة من الشاي يمكن أن تسبب آثارا جانبية بسبب الكافيين، حيث تتراوح بين أضرار خفيفة وخطيرة وتشمل الصداع، والعصبية، ومشاكل النوم، والقيء، والإسهال، وعدم انتظام ضربات القلب، والرعاش، والدوخة، والرنين في الأذنين، والتشنجات والارتباك، هنا نكهات مختلفة للشاي. تحذيرات واحتياطات خاصة يجب اتباعها: تحذيرات واحتياطات خاصة يجب اتباعها: الأطفال: يعد الشاي آمنًا عندما يؤخذ عن طريق الفم من قبل الأطفال في عمر 6 سنوات. الحمل والرضاعة: شرب الشاي الأسود بكميات صغيرة هو أمر آمن، حيث يجب ألا تشربي أكثر من 3 أكواب في اليوم من الشاي، واستهلاك أكثر من هذا المقدار خلال فترة الحمل قد ارتبط بزيادة مخاطر الإجهاض وزيادة خطر متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS). إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية فإن شرب أكثر من 3 أكواب من الشاي في اليوم قد يكون غير آمن، ويمكن أن يتسبب في أن يصبح طفلك أكثر تهيجًا وأن يكون لديه المزيد من حركات الأمعاء. فقر الدم: شرب الشاي قد يجعل فقر الدم أسوأ في الأشخاص الذين يعانون من أنيميا بسبب نقص الحديد ويفضل تجنب شرب الشاي بعد الأكل مباشرة لأنه يبطئ من عملية امتصاص الحديد. اضطرابات النزيف: هناك سبب ما يدعو للاعتقاد بأن الكافيين في الشاي قد يبطئ تجلط الدم، وعلى الرغم من أن هذا لم يظهر بوضوح ولكن استعمل الكافيين بحذر إذا كان لديك نزيف. مشاكل القلب: الكافيين في الشاي يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب لدى بعض الأشخاص، فإذا كنت تعاني من مرض في القلب فاستخدم الكافيين بحذر. داء السكري: قد يؤثر الكافيين الموجود في الشاي على نسبة السكر في الدم. الإسهال: يمكن للكافيين في الشاي خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أن يفاقم من الإسهال. النوبات التشنجية: هناك قلق من أن الجرعات العالية من الكافيين قد تسبب النوبات أو تقلل من تأثير الأدوية المستخدمة لمنع النوبات. الجلوكوما: يزيد شرب الشاي من الضغط داخل العين، حيث إن الزيادة تحدث في 30 دقيقة وتستمر لمدة 90 دقيقة على الأقل من شرب الشاي. ارتفاع ضغط الدم: قد يؤدي الكافيين الموجود في الشاي إلى زيادة ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك لا يبدو أن هذا يحدث في الأشخاص الذين يشربون الشاي أو غيره من المنتجات التي تحتوي على الكافيين بانتظام. هشاشة العظام: شرب الشاي يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي يتم التخلص منها في البول مما يضعف العظام، لا تشرب أكثر من 300 ملجم من الكافيين يومياً (نحو 2-3 أكواب من الشاي).

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