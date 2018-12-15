انت الان تتابع «وريث صلاح».. رمضان صبحي على رادار لاتسيو الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٩ م

دخل رمضان صبحي نجم المنتخب الوطني ونادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي لاتسيو الإيطالي، خلال الفترة المقبلة، ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية نقلا عن "كورييري ديلو سبورت"، اليوم السبت، أن النادي الإيطالي يفكر في التعاقد مع رمضان صبحي صاحب الـ21 عامًا، وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن لاتسيو قد يجد في رمضان صبحي، وريث محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في إفريقيا، خاصة مع صغر سن نجم النادي الأهلي وستوك سيتي السابق.

حديث الصحف الإيطالية يأتي في الوقت الذي يضع فيه مسؤولو الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة استعادة رمضان صبحي، في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة، حيث شهدت الساعات الماضية تقاربًا في وجهات النظر بين اللاعب ومسؤولي القلعة الحمراء لإقناعه بالعودة لمدة 6 أشهر وتدعيم صفوف الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ويغري