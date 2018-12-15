انت الان تتابع السيسي: يجب على المواطن قياس وزنه ليطمئن على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٣ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يكون هناك وعي صحي حقيقي لدى كل المصريين، قائلا: "نحن نتحدث عمن تم إجراء المسح عليهم وهم 17 مليونا تقريبا في المرحلة الأولى وجزء من المرحلة الثانية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، نتحدث تقريبا عن أكثر من 10 ملايين شخص من 17 مليونا لديهم مشكلة، وهناك 700 ألف مصاب بفيروس سي منهم، وفي الأمراض غير السارية لدينا 6 ملايين و700 ألف شخص، ولدينا بشكل إجمالي 11.7 مليون إنسان من الـ17 مليونا الذين أجري عليهم المسح لديهم مشكلة وتختلف من إنسان لآخر، وقد تجتمع الأمراض الثلاثة في إنسان واحد".

وذكر السيسي، خلال مداخلة مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاحه اليوم السبت عددا من المشروعات القومية: "إن المعيار الذي يطمئن به الشخص على نفسه ليس المسح فقط، لكن يجب أن يتم قياس وزن الجسم، وهذا يجب أن يتم في المدارس والجامعات وفي المساجد والكنائس، وعلى الشباب أيضا وليس كبار السن فقط،