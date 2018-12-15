مدبولي: استثمار 1.56 تريليون جنيه في 8278 مشروعا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رئيس الوزراء: المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن معدل البطالة لأول مرة منذ سنوات انخفض إلى أقل من 10% ومن المستهدف خلال برنامج الحكومة الانخفاض إلى 8%

استعرض رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي، اليوم السبت، ما تم إنجازه خلال الـ4 سنوات الماضية في قطاعات مختلفة، في الفترة ما بين يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 8 آلاف و278 مشروعا بحجم استثمارات بلغت نحو 1.56 تريليون جنيه، وهي مشروعات وفرت ملايين من فرص العمل وجعلت المواطن المصري يشعر بفارق كبير جدا، موضحا أن مشروع الجبل الأصفر الضخم يعد مدينة بحد ذاتها وهو واحد من أكبر 3 مشروعات على مستوى العالم.

وأعرب مدبولي، في كلمته خلال افتتاح المشروعات القومية بالجبل الأصفر بالخانكة، عن سعادته بتقديم هذا العرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكليف لرئاسة الوزراء، مضيفا أنه اختار عددا قليلا من المشروعات التي أنجزتها الدولة في قطاعات مختلفة خلال الأربع سنوات الماضية، لكي نشعر كمصريين بحجم الجهد المبذول

وأعرب مدبولي، في كلمته خلال افتتاح المشروعات القومية بالجبل الأصفر بالخانكة، عن سعادته بتقديم هذا العرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تكليف لرئاسة الوزراء، مضيفا أنه اختار عددا قليلا من المشروعات التي أنجزتها الدولة في قطاعات مختلفة خلال الأربع سنوات الماضية، لكي نشعر كمصريين بحجم الجهد المبذول في الدولة خلال الفترة الماضية. وأوضح أن المشروعات القومية حققت طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري وعلى مستوى الحياة، وذلك بفضل متابعة السيسي لها يوما بعد اليوم، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة بذل المزيد من الجهد كحكومة في الفترة القادمة، مؤكدا أن حكومته تعمل حاليا على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، موجها الشكر لرئيسي الوزراء السابقين المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل. وأضاف رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن معدل البطالة لأول مرة منذ سنوات انخفض إلى أقل من 10%، ومن المستهدف خلال برنامج الحكومة الانخفاض إلى 8%، أو أقل من ذلك، وعن معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي شهدت التضخم بالسالب وهو أفضل معدلات من 2015، وعن معدلات النمو للاقتصاد المصري تسير في أرقام جيدة ونأمل أن تكون أعلى من ذلك بكثير ونحقق تلك الأهداف، لافتا إلى أن كل مؤشرات جهات التصنيف الدولي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري الآن، وهو ما شهدناه خلال منتدى إفريقيا الذي عقد بشرم الشيخ، إذ أن كل رؤساء البنوك والاستثمار أشادوا بالاقتصاد المصري والإصلاح الاقتصادي. وقال إن قدرات مصر الكهربائية كانت 20 ألف ميجاوات في عام 2014، وكان لدينا انقطاعات مستمرة ومشاكل عجز الكهرباء، وتم إدخال 25 ألف ميجاوات جديدة، وهو ما تجاوز احتياجاتنا الحالية ولدينا فائض، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لتأمين احتياجات بلدنا خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه كانت هناك مشكلة توفر المواد البترولية والغاز، لكن نتيجة للظروف التي مرت بها مصر وتوقف استثمارات جديدة في هذا القطاع أصبحنا نستورد الغاز لتلبية احتياجاتنا، رغم أننا كنا دولة منتجة للغاز، وأصبح لدينا تفاقم مديونيات الشركاء الأجانب. وأشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية، تم تنفيذ حجم كبير جدا من المشروعات، وتغطية المديونيات لشركائنا الأجانب، وتم تحقيق عدد كبير من الاكتشافات الكبيرة على رأسها حقل ظهر الذي مكن مصر من أن تصل إلى اكتفاء ذاتي من الغاز الذي ينتج داخل الدولة، والفترة المقبلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون هناك العديد من الاكتشافات الأخرى. وأكد رئيس الوزراء أن قطاع النقل والمواصلات يعتبر من أهم المشروعات القومية التي شاركت فيها كل أجهزة الدولة وسيكون في 2020 هناك شكل جديد للسكك الحديدية وما تم تنفيذه في هذا القطاع خلال الأربع سنوات الماضية كان غير مسبوق، حيث أضفنا حوالى 5900 كيلو متر من الطرق كشبكة جديدة بالإضافة إلى ازدواج ورفع كفاءة 2500 كيلو متر أخرى وأيضا نفذنا مع هذه الطرق أكثر من 250 كوبري و6 محاور على النيل. وأضاف أن قطاع السكك الحديد ومترو الأنفاق عمل بقوة في تطوير شبكات البنية الأساسية وميكنة الإشارات وتحويلها إلى إشارات أوتوماتيكية، ونحن متعاقدون لشراء قطارات لتحديث المنظومة وتطوير المزلقانات وساهم ذلك في تقليل نسبة الحوادث، وبالنسبة لقطاع التعليم، أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة للعمل على بناء الإنسان المصري وهذه إحدى أهم أولويات ومحاور عمل الحكومة"، متابعا أن ما تم بناؤه من المدارس خلال الأربع سنوات الماضية غير مسبوق بخلاف المدارس الجديدة التي بدأنا نتوسع فيها مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل.

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