«الداخلية»: استخراج جوازات سفر للمسنين وكشف بالمجان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ م
أرشيفية
دشنت وزارة الداخلية قافلة طبية من أطباء وزارة الداخلية، لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء دور المسنين ورعاية الأيتام، وذلك بتوجيهات من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذى أمر بدعم القافلة الطبية بمأمورية لقطاع الأحوال المدنية، لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية لمن يرغب، وانطلقت القافلة فى سياق مبادرة "كلنا واحد"، وذلك تفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والأنشطة الخيرية، إيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة من خلال التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً للدعم الإنسانى والاجتماعى.
وخلال الحملة قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بإيفاد مأمورية قانونية وفنية لاستخراج مصدرات الأحوال المدنية لنزلاء: (دور الصفا والمروة، زمزم لرعاية الأيتام والمسنين- دور أولادى بنين، وأولادى صغار الأيتام)، وتم تجديد واستخراج 35 بطاقة رقم قومى للنزلاء. ولاقت
وخلال الحملة قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بإيفاد مأمورية قانونية وفنية لاستخراج مصدرات الأحوال المدنية لنزلاء: (دور الصفا والمروة، زمزم لرعاية الأيتام والمسنين- دور أولادى بنين، وأولادى صغار الأيتام)، وتم تجديد واستخراج 35 بطاقة رقم قومى للنزلاء.
ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قِبل نزلاء تلك الدور، الذين أثنوا على حرص وزراة الداخلية على المشاركة المجتمعية، ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى لديهم.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصةً لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
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