العناني: نقل 45 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ م
خالد العناني وزير الآثار
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، إن الافتتاحات الأثرية عام 2018 كانت ذات طابع إسلامي، إذ شهد افتتتاح عدة مساجد أثرية في جميع المحافظات إلى جانب ترميم العديد من المشروعات الأثرية وافتتاح عدد من المتاحف، مؤكدا حرص الوزارة على استرداد القطع الأثرية المهربة، وأنه تم الانتهاء من 80% من الأعمال الخرسانية بالمتحف الكبير، وتم نقل 45 ألف قطعة أثرية إليه من مختلف المتاحف والمواقع، مشيرا إلى أن نسبة العمل في المتحف كانت منذ عامين حوالي 17% فقط.
ولفت العناني، خلال عرضه لأهم إنجازات الوزارة في عام 2018 على هامش إعلانه عن كشف أثري جديد بسقارة، إلى أن الحكومة منحت وزارة الآثار منذ عام ونصف مبلغ مليار و270 مليون جنيه لعدد من المشروعات، منها ترميم أهرامات الجيزة وإنشاء 3 قاعات بمتحف الحضارة وتطوير طريق الكباش، و65 مليون جنيه للمعبد اليهودى بالإسكندرية.وبالنسبة
وبالنسبة لعام 2019، قال إنه سيتم افتتاح العديد من المساجد الأثرية بعد الانتهاء من ترميمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وكذلك عدد من الأديرة الأثرية بالتعاون مع الكنيسة المصرية، ومن المقرر الانتهاء في 2019 من مشروع إنقاذ آثار أبومينا بالإسكندرية وافتتاح مركز زوار ابيدوس.
وأضاف أنه سيتم كذلك في منتصف عام 2019 افتتاح هرم زوسر بسقارة، أول هرم في مصر، والمقبرة الجنوبية لزوسر بسقارة أيضا، كما سيشهد عام 2019 افتتاح أول متحف.
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