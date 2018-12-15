مقتل وإصابة 81 شخصا إثر اشتباكات بين جماعتين عرقيتين في إثيوبيا

لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم فيما أصيب أكثر من 60 آخرين إثر اندلاع اشتباكات بين جماعتين عرقيتين متناحرتين في جنوبي إثيوبيا. وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، أن الاشتباكات اندلعت بين الصوماليين والأوروميين في بلدة "مويالي" الواقعة على الحدود مع كينيا، في حين قال مسئول محلي إثيوبي إن العديد من الأشخاص فروا إلى كينيا عقب اندلاع الاشتباكات.

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