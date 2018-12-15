وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق عن عمر يناهز الـ93

قالت وسائل الإعلام، إن الرئيس الإثيوبي الأسبق جرما ولد جورجيس، الذي شغل منصب رئيس البلاد لفترتين متتاليتين لمدة 12 سنة، رحل عن عمر يناهز الـ93.
وطبقا لمتابعة "الخليج 365"، كان الرئيس الأسبق جرما عضوا في البرلمان الإثيوبي في عهد الإمبراطور هايل سلاسي الأول.
ووفق المعلومات ولد الرئيس جرما في مدينة أديس أبابا، وهو يتحدث ست لغات؛ هي الأرومية والأمهرية والعفرية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية.
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