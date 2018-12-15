"العراق" يستدعي سفير أنقرة في بغداد

وقدم العراق احتجاجاً رسمياً إلى تركيا، بعدما استدعت وزارة الخارجية العراقية سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز، وسلمته مذكرة احتجاج على الضربات الجوية التي شنتها تركيا على مناطق في شمال العراق، وفقاً لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت.
وأعلنت الخارجية العراقية في بيان أنها "تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية، واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمالي العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".
وأضافت الوزارة في بيانها، أن "مثل هذه الأعمال تعد انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الصعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين".
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