الجامعة العربية: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل انحياز سافر

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الإعلان والقرار الذي اتخذه رئيس وزراء استراليا باعترافه بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والذي يشكل انتهاكا خطيرا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس ولقرارات الشرعية الدولية و مجلس الأمن ذات الصلة و اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني .

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحفي له اليوم السبت، أن هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف و سياسات الاحتلال الإسرائيلي و تشجيعا لممارساته و عدوانه المتواصل و المتصاعد خاصة في الآونة الأخيرة بجيشه و مستعمريه على الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه استهتارا بالقانون و الشرعية الدولية و بإرادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي.

وأضاف السفير أبو علي، أن هذا القرار الاسترالي اللامسؤول و المنحاز الذي يمس حقوق و مشاعر و مقدسات العرب مسيحييهم و مسلميهم كما جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها و بكل ما سيكون له من تداعيات تضاعف من أسباب و عوامل التدهور و تدمير آفاق السلام وتشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه و غطرسته واستيطانه و تحديه للقرارات و الإرادة الدولية باستباق متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام المساعد، إن هذا القرار سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية و سيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الاسترالية خاصة وأن الموقف العربي معلن وصريح حيال هذا الأمر بالعديد من القرارات العربية التي سبق اتخاذها والتي حذرت من مغبة الاقدام على مثل هذا القرار سواء من استراليا أو غيرها من الدول التي قد تفكر بالإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة بالغة الضرر لمسار السلام و للعلاقات مع الدول العربية.