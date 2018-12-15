استشهاد عقيد في الجيش الوطني في مواجهات مع المليشيا بقانية

استشهد اليوم السبت ضابط برتبة عقيد في مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء . وقالت مصادر "الخليج 365" إن العقيد علي عبدالله مسعد الأعوش المرادي أستشهد خلال مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة قانية . وأوضحت المصادر إن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش والمليشيا في جبهة قانية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية .

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