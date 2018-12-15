رواد مواقع التواصل يسخرون من تميم.. شاهد ماذا فعل!

شارك المدير العام لمؤسسة “وطني الإمارات”، ضرار بالهول الفلاسي، مقطع فيديو أثار سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'.

وظهر تميم في المقطع وهو يردد "مقولات نظرية وليست مقولات نظرية"، حيث بدى وكأنه يآس من الوضع الذي سببه لبلاده، في الوقت الذي لم يستفد من حلفائه شيئا.

وعلق بالهول على الفيديو وقال: "والله أنت تحفة .. الحين مقولات نظرية وإلا ليست مقولات نظرية".

بدورهم سخر متابعو بالهول من المقطع وقالوا، إن تميم يتدرب لإلقاء كلمة لأردوغان.