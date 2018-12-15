بالأرقام.. تعرف على أكثر الجنسيات قدوما إلى المملكة للعمرة

كشف مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، مطلع العام الهجري الحالي، عن أكثر الجنسيات قدوما إلى المملكة العربية السعودية للعمرة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن المؤشر أوضح وصول عدد تأشيرات العمرة الصادرة إلى 2,003,585 تأشيرة حتى يوم الخميس.

وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 1,519,139 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 331,531 معتمراً، منهم 230,991 في مكة المكرمة، بينما يوجد 100,540 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,187,608 معتمرين بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

ووصل عبر المنافذ الجوية 1,394,051 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 125,016 معتمراً، وسجل وصول 72 معتمراً عبر المنافذ البحرية.

وكانت أكثر الجنسيات قدوما هى: باكستان 465,193، تليها إندونيسيا 279,507، بعدها الهند 224,586، ثم ماليزيا 102,636، واليمن خامساً 76,826 معتمرين، والجزائر 46,290، تركيا 41,579، بنجلاديش 34,804، الإمارات العربية المتحدة 32,956، مصر 32,956 معتمراً.

ويهدف مؤشر العمرة الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.