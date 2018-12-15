مسؤولان إماراتيان يُعلقان على إعلان رئيس الدولة 2019 عام التسامح

علق مسؤولان في الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، على إعلان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد العام المقبل عام التسامح.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وام" - تابعها "الخليج 365"، أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن إعلان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" العام المقبل عام التسامح يأتي تتويجا للمسار الحضاري الذي انتهجته الإمارات عبر تاريخها المشرق.

وأضاف:كما أنه رسالة إلى العالم بأن مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل الأجيال لا يكونان إلا بترسيخ قيم التعايش والحوار عبر جعل التسامح أسلوب حياة وتفكير.

من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن التسامح نهج إماراتي أصيل وراسخ غرسه فينا الوالد الشيخ زايد رحمه الله منذ قيام الإتحاد ..

وقال إن إعلان رئيس الدولة 2019 عاما للتسامح يؤكد حرص القيادة الرشيدة على نشر المحبة والسلام والإحترام المتبادل بين الجميع.كما أكد سموه أن الإمارات ستظل رمزاً للتعايش الإنساني في أبهى صوره.