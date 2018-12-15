قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين فى بحر غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، أربع صيادين فلسطينيين، اليوم السبت، بدعوى تخطيهم المساحة المسموح بها في بحر قطاع غزة المحاصر، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.
وانطلقت مسيرات العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 220 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 23 آخرين.
وانطلقت مسيرات العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 220 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 23 آخرين.
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