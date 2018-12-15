توجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم السبت، إلى إمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة فى أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمى العربى"، والذى يعقد يومى 16 و17 ديسمبر تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.



وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن تلبية أبو الغيط للدعوة التي تلقاها من قيادة الإمارات للمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمام الجامعة العربية الكبير، بالعمل على دعم خطط التحول الرقمى، والتطور التكنولوجى فى الدول العربية، من خلال حشد الخبرات والقدرات المتاحة، وإطلاق الطاقات الكامنة فى مختلف الدول العربية، من أجل مواكبة التغيرات النوعية والمتسارعة التى تشهدها بنية الاقتصاد الحديث على المستوى الدولى.



وأوضح المتحدث الرسمى، أنه من المنتظر أن يشارك فى المؤتمر نخبة كبيرة من الخبراء والأكاديميين العرب والدوليين، إضافة إلى كبار مسؤولى المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بموضوع المؤتمر، الأمر الذى يتوقع معه أن تخرج عن المؤتمر توصيات ونتائج عملية تعزز من الفرص الاستثمار فى مجالات التحول الرقمى بالمنطقة العربية، وتطوير البنى التحتية المعرفية والتكنولوجية فى هذا الإطار.

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يُشارك فى مؤتمر الاقتصاد الرقمى بالإمارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .