شكرا لقرائتكم السعودية.. انطلاق السباق النهائي لفورمولا إي الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلق، السبت، السباق النهائي لفورمولا إي #الدرعية في #السعودية.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 - 15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليوميين الماضيين، في ظل ما تقوم به كافة القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما شهدت العاصمة #الرياض حراكاً اقتصادياً وسياحياً، أسهم في ارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق والمطاعم والمقاهي والأسواق التجارية، في حين توافدت شركات عالمية في قطاع السيارات وقدمت العديد من عروضها للزوار شملت إطلاق صالات العرض لأضخم السيارات العالمية وأشهر الشركات التي دخلت السوق السعودي مؤخراً.

واستقبلت الرياض عدداً كبيراً من نجوم كرة القدم في المنتخب الإنجليزي و #مانشستر_يونايتد وعدداً من الأندية الاسبانية في حين شاركت فرقة بلاك أيد بيس بعدد من اللوحات الفنية الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير في حين أكد المغني الشهير (انريكي اغليسياس) إعجابه وانبهاره بتفاعل الجمهور في السعودية مع أغانيه الشهيرة.

وحاز تنظيم الفورمولا على إعجاب الزوار في ظل التنظيم المروري والأمني الدقيق الذي أسهم في تيسير حركة المارة والمركبات من خلال توفير النقل الترددي وسيارات الغولف لذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم إلى جانب اللوحات الإرشادية والخرائط الإلكترونية عبر الهاتف النقال التي أطلقته الشركة المنظمة إلى جانب مساهمة الشركة في توظيف جهود الشباب السعودي من الجنسين الذين أكدوا القيمة الفعلية للمشاركة المتمثلة في تعزيز الخبرات بينهم والاستفادة من تجارب الطلاب المبتعثين وطلاب الجامعات.