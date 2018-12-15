شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد المؤتمر القادم للاتحاد البرلمانى العربى بالأردن فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي في دورتها الرابعة والعشرين، والتي عقدت بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب سعد الجمال نيابة عن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، من أعمالها.

وشهد الاجتماع – حسب البيان الصحفي الصادر منذ قليل، الموافقة على عقد المؤتمر القادم للاتحاد في شهر مارس المقبل بالمملكة الأردنية، في المقابل وجهت الوفود المشاركة في الاجتماع برقية شكر إلى الدكتور على عبد العال لاستضافته اجتماع اللجنة التنفيذية، وعلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس النواب المصري في هذا الشأن.

وحسب البيان الصحفي، بدأ الاجتماع بكلمة للنائب سعد الجمال، رحب فيها بأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، منوهاً فى الوقت ذاته إلى أن الاتحاد البرلمانى العربى والذى وُلد من رَحم القومية العربية للأمة العربية، إنما يمثل نموذجاً لتوحيد الدول وتجميع الشعوب العربية لتحقيق طموحاتها وأحلامها فى الوصول إلى الوحدة القومية العربية.

وقال الجمال، إن العقدين الأخيرين شهدا أحداثاً وتغيرات كان لها تأثيرها البالغ على المنطقة العربية ، حيث أصبحت تلك المنطقة مسرحاً للعديد من الصراعات والنزاعات المسلحة التى سمحت للتدخلات الإقليمية والدولية بلعب دور ملحوظ فى تأجيج هذه الصراعات؛ فكان من نتائجها انتشار الإرهاب بما له من انعاكاسات سلبية على الشعوب العربية؛ فضلاً عن تدمير الأوطان فى العديد من الأقطار العربية، إضافة إلى تأثير ذلك سلباً على القضية الفلسطينية وزيادة الإنحياز الأمريكى للمحتل الصهيونى. كما استنكر بحث الأزمات العربية خارج إطار الحل العربى-العربى، ودور ذلك فى وقف الصراعات فى المنطقة.

و أكد الجمال، على أهمية استعادة الأمة العربية لمكانتها الإقليمية وريادتها لاستعادة قدرتها على حل مشكلاتها الداخلية بعيداً عن أية تأثيرات أو تدخلات خارجية سواء كانت إقليمية أو دولية.

وانتهت اللجنة التنفيذية خلال إجتماعها الى تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة التنفيذية ينضم اليها الدول التى تقدمت باقتراحات لتعديل الميثاق والنظام الأساسى للاتحاد لتقديمه الى اللجنة التنفيذية لأخذ الرأى عليه قبل إنعقاد المؤتمر العام للاتحاد البرلمان العربى بشهر، ورفع الرأى النهائى الى المؤتمر العام لاقرار الميثاق العام والنظام الأساسى للاتحاد البرلمانى العربى، بالإضافة إلي الموافقة على التقرير المالى للاتحاد للعام المالى 2019،