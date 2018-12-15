شكرا لقرائتكم خبر عن النائب فايز بركات: القوات المسلحة حريصة على دعم التنمية وتخفيف العبء على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمساهمة القوات المسلحة فى دعم المنظومة التعليمية من خلال تطوير عدد من المدارس بمحافظة الإسكندرية، حيث قامت بمعاينة المدارس الأكثر احتياجًا لأعمال الترميم والصيانة من الداخل والخارج، وإضفاء الشكل الجمالى والتنسيق الحضارى من الخارج للموقع العام وتجهيزها ودعمها بالأثاث المدرسى.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، أن هذه الخطوة تؤكد حرص القوات المسلحة على مساندة مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل فاعل ومؤثر لحل المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر، حيث إن تطوير المدارس يحمى الأطفال من خطر المبانى عليهم، كما قاموا بتوفير (6000) مقعد مدرسى لطلاب المدارس الأكثر كثافة، مع حرصهم على الانتهاء من كافة اعمالا لصيانة فى اقرب وقت، للمحافظة على انتظام العملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكد على دور القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال انشاء المدارس والمعاهد الفنية والطبية وتوفير السلع الغذائية واللحوم باسعار مدعمة والاشتراك فى إنجاز المشروعات القومية، وتوفير التدريبات على الحرف والمهن المختلفة بما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة.