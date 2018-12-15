شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: المواطنين البسطاء لديهم اعتقاد أن الروتارى للأغنياء وأعضاءه مكسوفين يدافعوا عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الإعلامى أسامة كمال، إنه عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء الروتارى وأن لديه علاقات ممتدة منذ نصف الثمانينات مع الروتارى فى الإسكندرية، متابعا أن هناك أمور سلبية يجب الانتباه إليها وتتمثل فى أن الصورة العامة للروتارى انه واجهه اجتماعية ولما نعمل صرف او مياه او مدرسة فى مكان بعيد لم يتم اظهار تلك الصورة، ويتم الاكتفاء فقط بعرض صوة لاعضاء الروتارى دون الانجاز نفسه وفى الغالب لم يتم نشرها بوسائل الاعلام.

وأضاف كمال خلال كلمته بالندوة التى ينظمها المنطقة الروتارية الأن تحت عنون دور الاعلام والروتارى فى عرض قضايا المجتمع، أن المواطنين البسطاء لا يعرفون الروتارى ولديهم اعتقاد بأن الصورة العامة لأعضاء الروتارى هو أنهم ناس بعاد عن المجتمع فى حين أنه واقعيا أقرب الناس إلى المجتمع.

وتابع الإعلامى اسامة كمال أن هناك اعتقاد بأن أعضاء الروتارى أغنياء ولا يشعرون بالمواطنين البسطاء، وبالتالى فالاعتقاد السائد أنهم مواطنين شيك ينظمون فعاليات شيك تنشر فى القنوات الشيك والمجلات الشيك ويطلع عليها الناس الشيك.

واستطرد أن أعضاء الروتارى مكسوفين يدافعوا عن الروتارى وبالتالى يجب تغيير تلك المفاهيم.

وطالب الإعلامى اسامة كمال أن تصوير المشروعات ااتى ينفذه الروتارى بصورة جيدة لتقديمها للإعلام، متابعا وارد يكون القنوات التلفزيونيه كسلانه تصور فعاليات الروتارى وقد ترى أن فيها تكلفة مالية ،وبالتالى يجب يكون لديكم مادة صالحه للنشر من أجل إظهار المشروع وعرضه على الرأى العام .