أوامر عاجلة من السيسي بشأن «الكنائس»

فيتو - أشرف سيد - أيه أحمد

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتشييد كنيسة في مشروع أهالينا وعدم نسيان ذلك مستقبلا في مشروعات الإسكان الجديدة.

وافتتح الرئيس السيسي مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر فضلا عن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء أبو رديس.

كما افتتح الرئيس السيسي اليوم أكبر محطة تحلية مياه في جنوب سيناء لتحلية مياه البحر والواقعة بمدينة طور سينا، والتي قضت على مشكلة نقص المياه بطور سيناء.

وافتتح الرئيس السيسي محطة مياه المحمودية ومحطة مياه سوهاج الجديدة، كما افتتح...