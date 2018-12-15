المجتمعات العمرانية تمدد مهلة سداد مقدم الحجز بقرعة الأراضى المميزة أسبوعا

اليوم السابع - كتب ـ أحمد حسن

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر منح مهلة لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 23/12/2018 : يوم الأحد 30/12/2018، لاستكمال سداد مقدم الحجز للفائزين بالقرعة العلنية لقطع الأراضى المميزة والأكثر تميزاً الأخيرة.



جدير بالذكر، أنه تم إجراء القرعة العلنية خلال الفترة من 18/9/2018 : 4/10/2018، وانتهت مدة استكمال المقدم لها الخميس الماضى الموافق 13/12/2018.

