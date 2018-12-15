«عيوب محتملة» تؤخر إنجاز سد النهضة الإثيوبي

لندن: «الشرق الأوسط»
كشف مسؤول إثيوبي، عن أن مشروع سد النهضة على نهر النيل لن يتم إنجازه قبل عام 2022، متأخراً بذلك عن الموعد المحدد لإنجازه؛ وذلك بسبب عيوب محتملة في تجهيزات السد المثير للجدل.
وأوضحت الوكالة، أن لدى مديري مشروع بناء السد تحفظات حول جودة الأعمال الكهرو - ميكانيكية التي أشرفت عليها شركة تديرها القوات المسلحة الإثيوبية.
وقال مدير المشروع كفلي هورو: «لدينا خطة لتوليد الطاقة (الكهربائية) من الوحدتين الأوليين في غضون السنتين المقبلتين، وربما سيكتمل (بناء) السد في عام 2022». وأوضح، أن خبراء يجرون فحصاً...
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