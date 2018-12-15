لائحة "القرار الحرّ" هنأت مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الجديد

هنأت لائحة "القرار الحرّ" في بيان، مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية الجديد، وتمنت له التوفيق في ما يؤول إلى تطوير ​العمل النقابي​ وتحصينه، واضعة إمكاناتها في تصرّفه، وواعدة جميع الذين وثقوا بها من الزملاء المحررين بأنها ستكون العين الساهرة للمساءلة والمحاسبة، في حال التقصير، ومدّ يد المساعدة حيث ترى تجاوباً مع ما سبق أن طالبت به في بيان إعلان خوضها المعركة الإنتخابية، التي عكست الجو الديمقراطي بين الزملاء، بغض النظر عن التدخلات غير النقابية، التي سبقت العملية الإنتخابية.