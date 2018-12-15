"تجمع إنماء لبنان" اضاء بإحتفال شجرة الميلاد في طرابلس

أقام "تجمع إنماء ​لبنان​" إحتفالا بمناسبة اضاءة ​شجرة الميلاد​ لعام 2018 وإفتتاح المعرض الميلادي تحت عنوان "Tripoli Christmas Wonderland"، شارك به عدد كبير من السياسيين وفعاليات ​طرابلس​ الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى رجال الدين في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ - طرابلس .

القيت كلمات بالمناسبة لرئيسة لجنة مهرجان "Tripoli Christmas Wonderland" هلا عبيد، وللمطارنة جورج ابو جوده، إفرام كيرياكوس وإدوار ضاهر. بالاضافة الى رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي ،أكرم عويضة. وللنائب ​ديما جمالي​ ممثلة راعي الاحتفال دولة الرئيس ​سعد الحريري​، التي شددت على ميزة التنوع الاجتماعي في طرابلس وعلى دعم صمودها امام كل من يريد تشويه هذا التعايش .

بعدها توجه الجميع الى الباحة الخارجية، حيث كان في إنتظارهم الاطفال، العائلات والشباب لاضاءة شجرة العيد مع موسيقى حماسية والعاب نارية.