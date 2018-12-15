وجه وزير ​العدل​ في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ "التعازي الحارة الى الجيش وعائلة الشهيد رؤوف يزبك". اضاف في تصريح له "​القضاء​ ناصركم ابدا، وان المرتكبين سوف ينالون عقابهم، مهما اشتد العصب وطال الزمن، ذلك أن عصب العدل أقوى والزمن لن ينسينا ان من قومنا من قتل جنديا لبنانيا باسل".

شكرا لقرائتكم خبر عن جريصاتي عزى عائلة الشهيد يزبك: المرتكبون سوف ينالون عقابهم مهما طال الزمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .