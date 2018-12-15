عريقات دان اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعا الدول العربية لقطع العلاقات معها

دان أمين سر "​منظمة التحرير الفلسطينية​" ​صائب عريقات​، "قرار ​الحكومة الأسترالية​ الاعتراف ب​القدس​ الغربية عاصمة ل​إسرائيل​"، مشدّدًا على أنّ" القدس بكاملها مسألة من مسائل الوضع النهائي".

وركّز في بيان، على أنّ "​أستراليا​ ترفض ​الاعتراف بفلسطين​ كدولة وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضدّ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية"، داعيًا الدول العربية إلى "تنفيذ قرارات القمم العربية، الّتي أوجبت على الدول العربية كافّة قطع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وكانت أستراليا قد أعلنت اليوم السبت أنّها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنّها أوضحت أنّها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.