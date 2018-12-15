قاض أميركي أعلن نظام الرعاية الطبية "أوباماكير" مخالفا للدستور

أعلن القاض الفيدرالي الأميركي في منطقة تكساس ريد أوكونور، أنّ "نظام الرعاية الطبية الّذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والمعروف باسم "أوباماكير" مخالف للدستور".
وأوضح في حكمه أنّ "القانون غير دستوري بكامله، لأنّ الكونغرس ألغى بمناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الأشخاص الذّين فشلوا في التسجل في هذا البرنامج، إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم".
في هذا الإطار، لفت "البيت الأبيض" في بيان، إلى "أنّه يتوقّع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا"، مبيّنًا أنّ "بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول".
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