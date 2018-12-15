قاض أميركي أعلن نظام الرعاية الطبية "أوباماكير" مخالفا للدستور

أعلن القاض الفيدرالي الأميركي في منطقة ​تكساس​ ريد أوكونور، أنّ "نظام الرعاية الطبية الّذي أطلقه الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ والمعروف باسم "أوباماكير" مخالف للدستور".

وأوضح في حكمه أنّ "القانون غير دستوري بكامله، لأنّ ​الكونغرس​ ألغى بمناسبة الإصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الأشخاص الذّين فشلوا في التسجل في هذا البرنامج، إذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم".

في هذا الإطار، لفت "​البيت الأبيض​" في بيان، إلى "أنّه يتوقّع رفع القضية في الاستئناف أمام المحكمة العليا"، مبيّنًا أنّ "بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول".