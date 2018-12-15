"السترات الصفر" يطالبون بإستقالة ماكرون وبخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي

طالبت حركة "السترات الصفر" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة من منصبه، مؤكدة ان "الحراك لا يتبع لأي أحد أو أي جهة بل للجميع والشعب الفرنسي يطالب باستفتاء".
وقد رفع متظاهرو السترات الصفر شعار "فريكست" على غرار "بريكست" مطالبين بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
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