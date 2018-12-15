عشراوي: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل خطير ومستفز ويجب قطع العلاقات معها

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، ​حنان عشراوي​، إعلان رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ اعتراف بلاده رسميًّا ب​القدس​ الغربية عاصمة ل​إسرائيل​، بـ"الخطير والمستفز"، مؤكّدًة أنّ "الخطوة الأسترالية لا مسؤولة وغير قانونية ولن تؤدّي إلّا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وركّزت على أنّ "​أستراليا​ باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، تزامنًا مع إعدام الأخيرة أربعة مواطنين بدم بارد وفرضها العقوبات الجماعية على شعب أعزل، أصبحت شريكة في جرائم الحرب الّتي ترتكبها دولة الاحتلال وداعمة لعمليات الضمّ غير الشرعية للقدس المحتلة، متحدية القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

وشدّدت عشرواي على أنّ "هذا القرار يعتبر مناورة رخيصة من قبل رئيس ​الحكومة الأسترالية​ الّذي استخدم الحق الفلسطيني لرشوة "اللوبي" الصهيوني للحصول على دعمه في الانتخابات"، داعيةً ​الدول العربية​ والإسلامية إلى "تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية، بما فيها قطع علاقاتها كافّة مع أستراليا".

وكانت أستراليا قد أعلنت اليوم السبت أنّها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنّها أوضحت أنّها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من ​تل أبيب​ قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.