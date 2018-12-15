بالصور- تطوير إدارة مرور الوادي الجديد وافتتاحها في احتفالات 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية أمن الوادي الجديد، بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، اليوم السبت، استكمال مشروع تطوير إدارة مرور الوادي الجديد بمدينة الخارجة وافتتاحها بشكل رسمي في احتفالات عيد الشرطة في 25 يناير المقبل.

وقال مدير إدارة مرور الوادي الجديد، العميد طارق محمد ألهم، إن مشروع التطوير يتضمن عدة محاور هي تطوير صالة التراخيص لخدمة الجماهير وتطوير مبنى إعاشة الأفراد بديوان الإدارة و"اللاند سكيب" ورفع وإعادة رصف الطرق الداخلية وتطوير المسجد والحديقة بالإدارة.

وأضاف طارق، أن الإدارة انتهت من تطوير صالة التراخيص في مقر الإدارة بمدينة الخارجة، لتسع 120 مواطنًا ومجهزة أحدث الأجهزة والتجهيزات لراحة المواطنين من سرعة إنهاء إجراءات التراخيص ومقاعد مريحة بمقر الإدارة ومكيفات هواء لتعمل الإدارة بنظام الشباك الرقمي لسهولة ونظام عملية إنهاء إجراءات التراخيص.