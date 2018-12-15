ميناء دمياط يستقبل 5 سفن ويصدر 19 ألف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، اليوم السبت، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139819 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26889 طنا كما غادر الميناء 88 سيارة نقل محملة بـ 4244 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 19100 طن يوريا و500 طن صويا و1141 طن أرز.