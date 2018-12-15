وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ولد جيورجيس عن 95 عامًا

الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ولد جيورجيسوكالات :
توفي الرئيس الإثيوبي الأسبق، جيرما ولد جيورجيس، عن عمر يناهز 95 عامًا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن جيرما شغل منصب
وقدم رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد تعازيه لأسرة الرئيس الأسبق والشعب الإثيوبي.
ولد الرئيس الإثيوبي الأسبق في 28 ديسمبر 1924 في مدينة أديس أبابا، وانتخب لمنصب رئيس جمهورية إثيوبيا في 2001 وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2007.
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