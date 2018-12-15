اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بجامعة الدول العربية

المملكه العربيه السعوديه- ليندا سليم

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ 46 للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد صالح شلواح، وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة في الدول العربية.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية للاجتماع مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية والمستشار بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش.

وأوضح رئيس الاجتماع شلواح، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن جدول الأعمال يتضمن عدد من البنود المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة

العربية الكبرى ومتابعة تطبيقها من أجل تعزيز التجارة العربية البينية، مشيدًا بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اتخاذ خطوات متسارعة لتحقيق الغاية المنشودة وهي تعزيز العلاقات بين الدول العربية وزيادة التبادل التجاري.من جانبه، أشار مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر في كلمته، إلى أن الاجتماع سيناقش متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإجراءات المتخذةمن الدول، التأكيد على أهمية التحديث الدوري للبيانات الخاصة بنقاط اتصال منطقة التجارة، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة للجامعة بنسخة إلكترونية واضحة من نماذج التوقيع والأختام المستخدمة عند التصديق على شهادات المنشأ لعام 2019، وذلك لتسهيل المبادلات التجارية تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.وبين أن الاجتماع يبحث تقرير الامانة العامة المجمع حول التقارير الدورية لمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشروع "إنشاء بوابة إلكترونية عربية لتسهيل النقل والتجارة" في ضوء الدراسة التي أعدها مجلس وزراء النقل العرب والتي تهدف إلى رفع الوعي وزيادة الشفافية بين الدول العربية في موضوعات ذات العلاقة بالنقل والتجارة والجمارك.