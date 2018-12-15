اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بجامعة الدول العربية

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ 46 للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مستشار وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد صالح شلواح، وبمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة في الدول العربية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية للاجتماع مدير إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية والمستشار بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش.
وأوضح رئيس الاجتماع شلواح، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أن جدول الأعمال يتضمن عدد من البنود المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة
من جانبه، أشار مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر في كلمته، إلى أن الاجتماع سيناقش متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإجراءات المتخذة
وبين أن الاجتماع يبحث تقرير الامانة العامة المجمع حول التقارير الدورية لمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومشروع "إنشاء بوابة إلكترونية عربية لتسهيل النقل والتجارة" في ضوء الدراسة التي أعدها مجلس وزراء النقل العرب والتي تهدف إلى رفع الوعي وزيادة الشفافية بين الدول العربية في موضوعات ذات العلاقة بالنقل والتجارة والجمارك.
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