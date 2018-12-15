روسيا تتقدم بمشروع قرار أممي للحفاظ على معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى

المتحدث الصحفي للبعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، فيدور سترجيزوفسكيوكالات :
تقدمت روسيا بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتنفيذ بنودها، وفقًالوكالة انباء الشرق الأوسط.
أعلن ذلك المتحدث الصحفي للبعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، فيدور
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