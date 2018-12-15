أكسفورد للطيران بالسعودية توقع أكبر اتفاقية شراء طائرات "دايموند"

السعوديه ليندا سليم



شهد معرض الطيران "ميبا" الذي يقام في موقع معرض دبي للطيران الجوي بدولة الإمارات العربية المتحدة مراسم توقيع أكبر اتفاقية شراء طائرات من نوع "دايموند" الأوروبية على مستوى الشرق الأوسط، والتي وقعتها أكاديمية أكسفورد للطيران بالدمام لشراء عدد بلغ 60 طائرة "دايموند"، كما تعد الاتفاقية واحدة من أكبر 10 صفقات تاريخية من هذا النوع على مستوى العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية أكسفورد فرع الدمام الكابتن عثمان المطيري أن الطائرات التي تم توقيع اتفاقية شرائها تعـد أفضل طائرات تدريب على مستوى العالم من حيث الأمان والتكنولوجيا المتقدمة، مبيناً أن هذه الطائرة تعد خياراً استراتيجياً حيث إنها شبيهة بطائرات الايرباص التي تستخدمها معظم شركات الخطوط بالمنطقة.

وبين الكابتن المطيري أن المملكة تشهد