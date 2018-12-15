وزير الدفاع الروسي يبعث رسالة لنظيره الأمريكي حول مشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوفوكالات :
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو، بعث رسالة إلى نظيره الأمريكي جيمس ماتيس تناولت مشكلة مخيم الركبان للاجئين السوريين ، وفقًا لوكالة انباءالشرق الأوسط.
وقال كوناشينكوف،: "ركز وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في مذكرته لوزير الدفاع الأمريكي، على مشكلة مخيم الركبان التي لم يتم حلها بعد، حيث تم إجبار
وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويجو أرسل الرسالة قبل بضعة أيام، ولكن لم يتم الرد من الجانب الأمريكي، معتبرا أن ذلك يدل على عدم وجود الرغبة في إجراء حوار منطقي مع روسيا.
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