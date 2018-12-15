الخارجية الفلسطينية تدين تفجير الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو حميد

كتبت- ليندا سليم:
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، بعد أن قامت بعملية اجتياح واسعة والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم.
واعتبرت الوزارة أن ارتكاب قوات الاحتلال لهذه الجريمة هو أحد أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على شعبنا، وترجمة لقرارات
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات والتدابير التصعيدية تأتي حلقة في مسلسل التصعيد الاحتلالي والحرب المفتوحة على الشعب فلسطيني بهدف فرض الاستسلام عليه، وهي تتعدد لتشمل
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا العدوان ونتائجه، فإنها تحذر المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته على هذا التصعيد، وإزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
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