احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة

منذ 3 من الساعات و 15 من الدقائق

تظاهر طلاب جامعيون وموظفون في قطاع التعليم بمدينة لاهاي الهولندية، الجمعة، احتجاجًا على سياسات حكومية، خصوصًا تقليص ميزانية التعليم والمنح الدراسية، وتردي ظروف العمل.

ودعا إلى التظاهرة كل من اتحاد نقابات الطلاب الدولية، واتحاد نقابات العمال، بدعم من محتجي "السترات الحمراء" اليسارية، وشارك فيها نحو ألفي شخص.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة ورئيسها مارك روته.

يشار أن متظاهري "السترات الحمراء" في هولندا يواصلون منذ أسبوعين التظاهر ضد الحكومة، في إطار موجة احتجاجات انطلقت من فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة وخفض الضرائب.