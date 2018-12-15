يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة التي وجّهتها للفتيات؟

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هي المدونة الحسناء نور عريضة التي تمتلك إضافة إلى شكلها وعدد متتبعيها الذين قاربوا المليون عبر "انستغرام"، حياة عائلية هانئة وتستمتع بأمومتها عبر صور تنشرها وفيديوات تروي لنا يومياتها. التقيناها أخيراً في حدث MERCEDES BENZ MAGICAL NIGHTS الذي جرى في بيروت وكان لنا معها هذا الحوار.

- ما الهدف من تعاونك مع شركة سيارات؟

هي ماركة تمثّل الفخامة والأمان وترمز الى التطور التكنولوجي عبر إطلاق سيارات ذكية، وهذا ما نحن عليه في عالمنا المتطور اليوم.

- وهل تميلين الى ارتداء أزياء رياضية الطراز أم انك ارتديت أزياء مرسيدس بسبب الشراكة بينكما؟

أميل إلى كل ما هو عملي حتى في الملابس الرسمية فالجمع ما بين الرقي والنوعية والعملانية أمر ضروري، لأنني أريد ارتداء أزياء أرتاح فيها وتظهرني جميلة في آن.

- أنت معروفة باعتماد أحمر الشفاه الأحمر وحريصة على بشرتك النضرة، وتضعين "الآي لاينر" بشكل يومي، فمن يهتم بإطلالتك؟

أنا أضع مكياجي بنفسي ولا يأخذ الكثير من الوقت. فمع المحاولات بتّ خبيرة بما يناسب بشرتي وما يليق بشخصيتي. أضع الآي لاينر وأحمر الشفاه الأحمر مع الفاونديشن والمسكارا ولا يستغرق الموضوع أكثر من عشر دقائق.

- وما الألوان التي تنصحين بها فأحمر الشفاه الأحمر يخيف النساء لأنه يسيل وتكون النتيجة كارثية؟

هناك الكثير من الأنواع التي تدوم ومنها ألوان المات، ومنها له طابع التاتواج، فما إن يجف حتى يصعب نزعه حتى بالماء.

- تعاونت أخيراً مع متجر "وجوه" في حملة لموسم الأعياد فما طبيعة الحملة؟

لقد صوّرت حملة إعلانية وحددت ما أقترحه من مستحضرات يمكن اختيارها كهدية للرجل أو المرأة، لأساعد المرأة في اختيار هداياها قبل رأس السنة. ومن جملة الأمور التي أعددتها أحمر شفاه وفاوندايشن وعطور.

- وماذا تقولين للفتيات اللواتي يتخذنك مثالاً لهن؟

أقول لهن إن الكمال غير موجود، وأنصحهن بأن يحببن ذاتهن ويبتعدن عن التقليد، فكل صبية جميلة بمقاييسها ولكن الثقة بالنفس ضرورية. أعلم أن العديد من الصبايا يتعرضن للتنمّر بخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي والكلام المسيء يزعج ويقلّل من ثقتنا بنفسنا ولكن يجب علينا التغلّب على هذه الأمور لنمضي قدماً.

- وماذا عن العمليات التجميلية؟

لست ضدها عندما تستدعي الحاجة ولكن بشرط أن لا تقوم بها الصبية لتقلّد نجمة، فهناك عيوب تستدعي منّا معالجتها ولكن المبالغة تؤدّي إلى تشويه صورتنا.

كيف توفقين بين عملك والعائلة؟

أحاول تنظيم وقتي، فالناس التي تتابع أخباري يعتبرون أنني أعيش حياة وردية ولكن التوفيق بين عالمين أمر متعب والحياة ليست سهلة كما تبدو في الفيديوات التي ننشرها في مواقع التواصل.

نور عريضة شاركت في حملة CH INSIGNA لدار كارولينا هيريرا فهي صديقة للدار وتحب اقتناء حقائبها.