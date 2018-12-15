محمد صلاح ينال جائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي للسنة الثانية تواليا

صورة مؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 للمصري محمد صلاح الذي اختارته هيئة الإذاعة البريطانية الجمعة أفضل لاعب أفريقي للسنة الثانية تواليا.

اختير مهاجم ليفربول، متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح الجمعة أفضل لاعب أفريقي للعام الثاني تواليا، ونال الجائزة التي تمنحها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وفق تصويت لمستمعيها.

وتقدم "الفرعون" (لقب صلاح) على المغربي مهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، والسنغاليين كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) وساديو مانيه (ليفربول) والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد).

وقال صلاح ابن الـ 26 عاما الذي نال أكثر من 650 الف صوت، وهذا رقم قياسي في تاريخ الجائزة، "انه لأمر رائع أن أفوز بالجائزة مرة ثانية. أنا سعيد للغاية، وأريد الفوز بها السنة المقبلة ايضا".

ويخوض اللاعب السابق في تشلسي الإنكليزي وروما الإيطالي الذي بلغ مع ليفربول المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسرها أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، السباق على جائزة أفضل لاعب أفريقي التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حفل يقام في 8 كانون الثاني/يناير المقبل في العاصمة السنغالية دكار.

وسبق لصلاح ان توج بجائزة الاتحاد الإفريقي العام الماضي، وبات ثالث لاعب مصري يفوز بها بعد محمد بركات في 2005، ومحمد أبو تريكة في 2008. ويسعى لأن يكون أول لاعب يحتفظ بها سنة ثانية تواليا بعد النيجيري جاي-جاي أوكوتشا في 2003 و2004.