حدث في مثل هذا اليوم December 15, 2018

أحداث سياسية وعامة

687 - سرجيوس الأول ينتخب بابا للكنيسة الكاثوليكية.

1256 - هولاكو خان يستولي على معقل الحشاشين في ألموت ويدمر قلعتهم.

1467 - شتيفان الكبير يهزم ملك المجر ماتياس كورفينوس، والذي أصيب ثلاث مرات في معركة بايا.

1612 - عالم الفلك الألماني سيمون ماريوس يتمكن من رصد مجرة أندروميدا من خلال المنظار لأول مرة.

1791 - بدأ الدراسة في أول مدرسة للقانون أو كلية الحقوق في الولايات المتحدة وذلك في جامعة بنسلفانيا.

1794 - الثورة الفرنسية تلغي محكمة الثورة التي تولت محاكمة رموز العهد الملكي في السنوات الأولى للثورة.

1914 - الجيش الصربي يستعيد بلغراد من الجيش النمساوي المجري.

1918 - المؤتمر اليهودي العالمي يعقد أول مؤتمر له في الولايات المتحدة، وقد تأسس كمنظمة يهودية تهدف إلى الدفاع عن مصالح اليهود وممارسة الضغط على مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة.

1946 - القوات الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة تسقط جمهورية مهاباد وتضع حدًا للأزمة الإيرانية.

1952 - إجراء أول جراحة لتغيير جنس إنسان في العالم وكانت للدنماركي "جورج يورجنسن"، والذي تحول إلى "كريستين يورجنسن".

1954 - توقيع ميثاق مملكة الأراضي المنخفضة.

1955 - تأسيس الجامعة الليبية في بنغازي، لتكون أول جامعة في ليبيا.

1973 - الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين تصوت 13–0 لإزالة المثلية الجنسية من اللائحة الرسمية للاضطرابات النفسية والدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.

1981 - إسرائيل تصدر قانونًا يقضي بضم هضبة الجولان للأراضي الإسرائيلية.

1991 - غرق عبارة سالم المصرية في البحر الأحمر مما أسفر عن غرق أكثر من 450 شخص.

1993 - رئيس وزراء المملكة المتحدة جون ميجور ورئيس وزراء أيرلندا الشمالية ألبرت رينولدز يصدران ما عرف باسم "إعلان داوننغ ستريت" الذي يعترف بحق سكان أيرلندا الشمالية في تقرير المصير.

1994 ـ بالاو تنضم إلى منظمة الأمم المتحدة.

2000 - إيقاف المفاعل الثالث في مفاعل تشرنوبل.

2001 - إعاده افتتاح برج بيزا المائل بعد 11 سنة من الإغلاق والصيانة بتكلفة بلغت 27 مليون دولار أمريكي من دون إيقاف ميلان البرج.

2011 - إنزال العلم الأمريكي في العراق إيذانًا بانتهاء الوجود الأمريكي فيه والذي استمر قرابة تسعة أعوام وذلك بحضور وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا.

2013 - تشيع جثمان الرئيس السابق لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا بعد 10 أيام من وفاته.

2015 - الإعلان عن تشكيل حلف عسكري بِقيادة السُعوديَّة تحت مُسمَّى التحالف الإسلامي العسكري لِمُكافحة الإرهاب.

2016 - اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في مدينة صفاقس، والذي كان قد عمل على تطوير طائرات بدون طيار وتصنيعها لصالح كتائب القسام التابعة لحركة حماس، ويُرجح أن يكون الموساد الإسرائيلي هو من يقف وراء عملية الاغتيال.

مواليد

37 - نيرون، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية الخامس.

130 - لوسيوس أورليوس فيروس، إمبراطور روماني.

1447 - ألبرت الرابع، دوق بافاريا.

1789 - كارلوس سوبليت، جنرال وسياسي فنزويلي، والرئيس 11 لفنزويلا.

1852 - هنري بيكريل، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903.

1860 - نيلس فينسن، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1903.

1861 - بير إفيند سفينهوفد، رئيس فنلندا الثالث.

1916 - موريس ويلكنز، عالم فيزياء نيوزلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1962.

1933 - البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.

1934 - عبد الله يوسف أحمد، رئيس الصومال.

1943 - الأميرة فادية، ابنة فاروق الأول ملك مصر.

وفيات

1025 - باسيل الثاني، إمبراطور بيزنطي.

1072 - ألب أرسلان، سلطان سلجوقي.

1161 - وان يان ليانغ، إمبراطور من سلالة جين.

1574 - سليم الثاني، سلطان عثماني.

1958 - فولفغانغ باولي، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945.

1966 - والت ديزني، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكي ومؤسس شركة والت ديزني.

2016 - محمد الزواري، مهندس طيران تونسي.