تكررت حوادث الطيران لدينا بصورة تنافس حوادث (الباصات) على شارع (مدني) حيث لا تمض فترة قصيرة حتى تأتينا الأخبار بسقوط طائرة في مكان ما فيتم مواراة المتوفيين الثرى ويتم فتح (تحقيق) دون (قفله) وتنتهي القصة على كده !

ونسبة لأن كل الأمور تدار في هذا البلد الأمين وفي ظل هذا العهد الزاهي النضير بشكل (عشوائي) تماما فقد وصل الأمر إلى مرحلة أن أظهرت لقطات فيديو، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، (قبل فترة) لحظة اصطدام طائرتين عسكريتين تابعتان للقوات الجوية السودانية ، في مدرج القاعدة العسكرية بمطار الخرطوم الدولي !

وقد أشارت المصادر إلى أن الاصطدام وقع بسبب هبوط الطائرتين واحدة خلف الأخرى مباشرة في حادثة لا يمكن أن تتم في اي مطار في العالم يتمتع بأدنى المقومات الفنية من أجهزة ملاحة جوية !

ولأن القصة بقت (كتيره ومسيخة) ولأن هذه الأحداث قد أصبحت متكررة وحتى (الناس تكون جاهزة ليها) فالعبدلله يقترح أن يكون هنالك فورم معد سلفاً كبيان حكومي جاهز للتعبئة كالآني :

• تحطمت (صباح/مساء) اليوم …….. الموافق ……………….طائرة ……………… بعد (إقلاعها/هبوطها) بقليل (من/على) مطار ……………… (متوجهة/قادمة) (إلى/من) مدينة ……………… كان على متنها ………………… شخصاً إضافة إلى طاقمها المكون من ………… أشخاص توفي في الحال منهم …………… شخصاً ونقل …………. إلى المستشفي وقد كان سقوط الطائرة نتيجة ………………………..

ومع إنو (مافيش زول بيستقيل) لكن نقترح أن يكون هنالك فورم لاستقالة المسؤول (جاهزة للتعبئة)

• سيدي الرئيس :

إنطلاقاً من المسؤوليتين العامة والاخلاقية، ونسبة للحوادث المتكررة للطائرات والتي نفقد فيها عدداً من خيرة أبناء الوطن وبما أن هذه هي الحادثة رقم (……….) لهذا العام فإني أتقدم لسعادتكم بإستقالتي متحملاً كل ما يسفر عنه التحقيق .. (بعد رفض الإستقالة يتم شطب الرقم ليتم وضع ملء الخانة عند الحادث التالي)

• إنشاء جمعية الحماية من حوادث الطائرات وهي جمعية طوعية تعمل على تقليل حوادث الطائرات عن طريق جلسات الدعاء والإبتهال ونصح المواطنين والمسؤولين على عدم ركوبها وذلك عن طريق الإرشاد والتوعية وطباعة الملصقات التحذيرية من شاكلة (الطيران في السودان ما منو ضمان) !

• تخصيص عنبر بكل مستشفي يسمي (عنبر الطيارات) يكون مجهزاً بكل المعدات والأجهزة اللازمة للإصابات الناتجة من حوادث الطيران

• تخصيص رقم 888 للإتصال والتبليغ الفورى عن حدوث إي سقوط طائرات

• إنشاء (صندوق دعم ضحايا الطائرات)

• تشييد (هيئة الطيران المدنى) لكشك صغير فى كل مطار يكون فيهو موظف يستلم فيهو من المسافرين الشهداء بياناتهم ووصاياهم لأم العيال..!

• الطلب من شركة الشركات المصنعة للطائرات المستخدمة (لو كان ما قفلت لسه) بفتح مكتب في الخرطوم مزود بأجهزة قراءة الصندوق الأسود (عشان مافيش داعي للتكلفة وللتلتلة وكل يوم والتاني مرسلين صندوق)

• فتح باب عطاء سنوى لتجار الخردة لشراء مخلفات الطائرات التي تسقط كل عام على أن يتم تخصيص العائد لدعم (جامعة إبناء شهداء الطائرات) !

• تكوين لجنة تحقيق (دائمة) تكون في أهبة الإستعداد لشد الرحال إلى أي منطقة من مناطق السودان تسقط فيها طائرة ويمكن لهذه اللجنة أن تستعين بأي لجان مشابهه (لو الشغل كتر عليها وما قادرة تحصل)

• تخصيص قطعة أرض لتكون مقبرة لضحايا حوادث الطيران

• اصدار مجلة شهرية تعني برصد وتحليل حوادث سقوط هذه الطائرات شهرياً على أن تحتوي المجلة على مقابلات ولقاءآت مع أسر الضحايا (عل وعسي الدولة تحن وتوقف المهزلة دي) !

كسرة :

نحيي ذلك المسؤول الذي فضل الإتصال هاتفياً لإفتتاح بعض المنشأت على ركوب الطائرة .. ونقترح أن يمنح (وسام الزوغان) من الطبقة الأولى !!

كسرة ثابتة (قديمة):

أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 104 واو – (ليها ثمانية سنين وثمانية شهور)؟

• كسرة ثابتة (جديدة):

أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 63 واو (ليها خمسة سنين وثلاثة شهور).