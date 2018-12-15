الأزمة الاقتصادية الحالية بكل تفاصيلها العجيبة ..من أزمة خبز ..إلى أزمة وقود ..إلى ازمة سيولة ..وفقدان الثقة في الجهاز المصرفي ..كل هذه الاشياء مرة واحدة الا تجعلنا نتساءل قائلين (وين الملايين ؟) ..

أين هم اعضاء الحزب الحاكم ؟ صاحب أكبر عضوية في البلاد.. لماذا لا يخرجون لانقاذ حكمهم؟

أين هم أولئك الذين مكنوهم متجاوزين أقرانهم ..الذين أخرجوهم من بين الصفوف ليتقدموها ؟ الذين برزوا فجأة الى السطح ؟ الذين كانوا شعثاً غبراً ..وكانوا لا يجدون ما يأكلونه ..ولا ما يلبسونه؟ ..فجأة بين عشية وضحاها ..ارتفعوا الى أعلى الأماكن ..ليس لأنهم تعبوا وبذلوا جهداً ..ولا لأنهم امتلكوا علماً واحرزوا شهادات ..فقط لأنهم ينتمون الى الحزب الحاكم ..

كانت هذه الصفة هي جواز المرور ..تقاطروا من كل حدب وصوب ..من كل أرجاء المعمورة ..تم ادراجهم بسرعة في الأماكن التي تم اخلائها خصيصا لأجلهم ..بل وصل الأمر الى ابعاد خبراء وعلماء لمجرد مخالفة الأفكار ..( التمكين ) فولائه أهم من كفاءته ..وانتمائه للحزب يؤهله لقيادة أي مرفق من مرافق الدولة ..حتى لو كانت تحتاج تخصصاً رفيعاً ومتقدماً غير متوفر لديه ..لم يعترض احدهم لانه غير جدير بالوظيفة ..لم يعتذر أحدهم بأنه غير مؤهل ..بل جلسوا على الكراسي مطمئنين ..تمتعوا بكل الامتيازات …وفاض الخير عندهم حتى صار بنايات وعمارات وسيارات ومن النساء مثنى وثلاث ورباع .

أين هم الآن ؟ لماذا لا يخرجون لنصرة الحكومة التي نصرتهم ورفعتهم إلى عليين ؟ لماذا لا يخرجون ما يكنزونه من الذهب والفضة والاموال السائلة التي يمكن ان تخرج البلد من عنق الزجاجة ؟ لماذا يجلسون في مقاعد المتفرجين ؟ الم يأن الوقت لرد الجميل ؟

أين أولئك الذين تم بيع الأصول المملوكة للشعب لهم ؟ أين الذين أسسوا شركات ذات يوم ..وفي اليوم التالي مباشرة كانوا هم الذين رسا عليهم عطاء بيع ملك عام ؟ أين الذين منحت لهم تصاديق الاستيراد ..والذين تلقوا اعفاءات جمركية لادخال كل ما يخطر على البال ؟ وأين الذين منحت لهم حصرية توزيع سلع اقتصادية مهمة واحتكروا وتلاعبوا ولم يطرف لهم جفن عند إرتفاع الأسعار ؟

اين اصحاب المنظمات الطوعية ..التي لا تخضع لمراجعة مكاتب المراجع العام ..والتي لا تورد للمالية؟ ..وكل يوم هم في بلاد ..ويستوردون باسم المنظمة السيارات انتاج العام ..ويتاجرون في كل شئ ..وهم غير مساءلين عن أي شئ ..

أين هؤلاء ؟ لماذا لا تنقذون من أنقذكم ؟ لماذا لا تمدون حبل النجاة لمن انتشلكم قبل سنوات ؟ أين الذين تم استحداث وظائف لهم ؟ الذين خلقت لهم اجسام مؤسسات ما أنزل الله بها من سلطان ..فتمددوا وتشعبوا وطالت اذرعهم الى كل مكان ؟ اين هم الان ؟

اتراهم يتحسرون مثلنا ويضربون كفا بكف متعجبين محتارين ويتساءلون قلقين (الازمة مكانها وين ؟)..اتراهم يبحثون بكل براءة عن السبب الحقيقي وراء هذه الأزمات المتلاحقة ؟ ام تراهم بكل بساطة يهزون اكتافهم ويلبسون (توب النبي ) وهم يرددون (دي أزمة ادارة ..وليست أزمة موارد ) ..نعم صدقتم ..قلناها ..وها نحن نكررها ..أنها ازمة ادارة فعلاً ولكن (ادارة الموارد البشرية ).