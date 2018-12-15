كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تتخذ إجراءا لإلغاء تحديد سقف لأسعار الإيجارات السكنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الحكومة الإسبانية، على سلسلة من الإجراءات العاجلة لمحاولة تخفيف سوق الإيجار السكنية الباهظة في إسبانيا، على الرغم من أنها استبعدت تحديد سقف الأسعار في المناطق الأكثر طلبا بعد انتعاش الإيجارات السياحية في برشلونة ومدريد.

وقال وزير التنمية خوسيه لويس أبالوس، في مؤتمر صحفي حول ما إذا كان سجل الأسعار قد تم تنظيمه في المناطق ذات الطلب الأكبر: "لا نفكر في إجراءات تدخل الأسعار في السوق".

وارتفعت أسعار الإيجارات في بعض المناطق الإسبانية بشكل حاد في السنوات الأخيرة في خضم انتعاش الاقتصاد والسياحة.