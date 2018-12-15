كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البريطانيون سيدفعون 7 يورو للسفر إلى الاتحاد الأوروبى بعد البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيضطر البريطانيون إلى دفع 7 يورو للحصول على تصريح سفر ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات لزيارة الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، طالما ستوقع لندن على اتفاق طلاق مع التكتل الأوروبى.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد نظام جديد للإعفاء من التأشيرات الإلكترونية لعام 2021 بهدف تعزيز الأمن، واقترحت الكتلة التنفيذية إعفاء المملكة المتحدة من التأشيرات طالما يتفق الطرفان على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد في الموعد المحدد 29 مارس 2019.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، سيكون نظام الاتحاد الأوروبي الجديد "اتياس"، مماثلاً لنظام "ايستا" الذي تستخدمه الولايات المتحدة وسيطبق على الدول خارج التكتل التي يمكن لمواطنيها السفر إلى أوروبا بدون تأشيرة.